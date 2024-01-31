Gostivar Kulübü Filistin\'e Destek İçin Bağış Topladı

Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, Filistin'e destek olmak ve dayanışma kapsamında bağış topladı.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları için kamp yapan Gostivar Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında Filistin için bağış kampanyasının iş birliği protokolü yapıldı.
TÜGVA Antalya İl Temsilciliğince takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen programda konuşan takım kaptanı futbolcu Alper Potuk, Filistinli çocuklar için "Her Futbolsever Hem Hayırsever" sloganıyla dayanışma kampanyası başlattıklarını söyledi.
İsrail'in Filistin'de masum insanları ve çocukları öldürmeye devam ettiğini belirten eski Fenerbahçeli futbolcu Potuk, "Ben bir futbolcuyum, biz bir futbol takımıyız. Burada antrenmanlar yapıp, futbol maçları yapıyoruz. Ancak içimiz buruk. Çünkü biz burada normal işimizi yapıp, normal hayatımıza devam ederken, Filistin'de savaş devam ediyor ve binlerce çocuk öldürülüyor. Biz her vicdanlı insan gibi, çocukların sokaklarda futbol oynamasını istiyoruz, savaşlarda ölmesini değil. Gostivar Kulübü olarak topladığımız bağışları Filistinli kardeşlerimize ulaştırılması adına TÜGVA'ya teslim ediyoruz. İnşallah hem Filistin'de hem dünyada savaşlar son bulur, barış galip gelir." diye konuştu.
TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz da terör devleti İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılara devam ettiğini belirterek, "Futbolun yalnızca bir spordan ibaret olmadığını, hayrın spor ile de mümkün olabileceğini bu örnek davranış ile göstererek Filistinli mazlum kardeşlerimize bir umut olacağız. Futbol federasyonumuzun öncülüğünde ülke spor kulüplerimizin de Filistin'e aynı hassasiyeti göstermesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜGVA Antalya İl Temsilcisi Mert Topcuoğlu ise her platformda hakkı anlatmaya, mazlum ve onurlu Filistin halkını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından futbolcular ve teknik heyet, salonda kurulan bağış kutusuna zarflarla bağışta bulundu.
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