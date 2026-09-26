Göteborg Kitap Fuarı'nda İsrail'i protesto eden kişi kendine kırmızı boya sürdü

İsveç'te düzenlenen Göteborg Kitap Fuarı'nda, Gazze'de süren saldırılara dikkati çekmek isteyen bir kişi İsrail'i protesto etti.

İsveç basını, Göteborg Kitap Fuarı kapsamında açılan "İsveç-İsrail Dostluk Derneği" standına gelen bir kişinin İsrail bayrağı ile kendisine kırmızı boya sürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılara dikkati çekmek isteyen gösterici, İsrail'in Filistin'de çocukları öldürdüğünü ve buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

Göstericinin polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldığı ifade edilirken, polis, ulusal basına yaptığı açıklamada, fuarda kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.