Göynücek Kaymakamı Demirgül, Erasmus Projesi katılımcılarını kabul etti

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında Kuzey Makedonya'ya giderek projelerini başarıyla tamamlayan Şehit İsmail Kara İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Ziyarette öğrenciler ve öğretmenler, yurtdışında edindikleri deneyimleri Kaymakam Demirgül ile paylaştı.

Kaymakam Demirgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcıları tebrik etti.

Erasmus Projesi'ne katılan öğrencilere ve öğretmenlere katılım sertifikaları takdim eden Demirgül, başarılarının devamını diledi.