Göynücek'te Afet Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Göynücek'te Afet Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Kaymakam Demirgül başkanlığında, olası afetler için önlemler ve stratejiler görüşüldü.

02.05.2025 13:36
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kaymakam Osman Demirgül başkanlığında Afet ve Acil Durumlara Yönelik Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilçede meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlarda alınabilecek önlemler ve risk azaltma stratejileri ele alındı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Kaymakam Demirgül, kamu kurumlarının koordineli çalışmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Toplantıya, ilgili kurum amirlerinin yanı sıra AFAD Amasya İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinden yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göynücek'te Afet Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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