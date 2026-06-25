Göynücek'te Ev Yangını: 4 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göynücek'te Ev Yangını: 4 Saatte Söndürüldü

Göynücek\'te Ev Yangını: 4 Saatte Söndürüldü
25.06.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Göynücek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'nın Göynücek ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Göynücek ilçesi Kışlabeyi köyünde Ayşe K.'nin (60) yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden köyün gençleri içeride uyuyan Ayşe K.'yi hızla dışarı çıkardı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, Göynücek Belediyesi itfaiye ekipleri ile takviye giden Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Göynücek, Güvenlik, İtfaiye, Amasya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynücek'te Ev Yangını: 4 Saatte Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

11:11
Dünya Kupası’na öpüşmek için gitmiş Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:18:37. #7.12#
SON DAKİKA: Göynücek'te Ev Yangını: 4 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.