Göynük\'te Orman Yangını

BOLU'nun Göynük ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyü mevkisinde meydana geldi. Köyün yakınında bulunan ormandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğinden arazözler sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.