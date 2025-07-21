Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenice Mahallesi Alaşar Bağları mevkisinde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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