Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin\'in savunması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın parti değiştirmesi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Laçin ifadesinde, "Amacım insanları sakinleştirmekti; İstiklal Marşı'mızdaki 'Korkma!' kelimesine atıf yaptım, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin’in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Laçin ifadesinde, suçlamaları reddederek amacının kamuoyunu sakinleştirmek olduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ünlü oyuncu Berna Laçin’in ifadesi ortaya çıktı.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAYI..."

Söz konusu X (Twitter) hesabının kendisine ait olduğunu doğrulayan Berna Laçin, İzmir Karşıyakalı olduğunu ve kentle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Paylaşımının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın parti değiştirmesinin ardından yaşanan tartışmalar üzerine geldiğini anlatan Laçin, Akit TV'de Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun İzmir'in "yeniden fethedilmesi" gerektiğine yönelik sözlerini hatırlattı. Bu açıklamaların ardından kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirten Laçin, paylaşımının amacını şu sözlerle açıkladı: "İzmir'in başına daha önce neler geldi, İzmir'in başına tarih boyunca neler neler gelmiş, bir belediye başkanı olayı bu kadar büyütülecek bir durum değildir şeklinde açıklamaktı."

"'KORKMA!' İFADESİ İSTİKLAL MARŞI’NA ATIFTIR"

Paylaşımındaki söylemlere de açıklık getiren Laçin, "Tweetimde yer alan 'Korkma!' şeklindeki söylemimde İstiklal Marşı'nda yer alan 'Korkma!' ibaresine atıf şeklindedir. Ben İstiklal Marşı'nın bu kısmını birçok yerde kullanırım" dedi. Paylaşımının farklı biçimde yorumlandığını savunan Laçin, İzmir'in daha önce de birçok şeyi atlattığını ve konunun büyütülmemesi gerektiğini anlatmak için böyle bir paylaşım yaptığını ifade etti.

"TROLLER BAŞKA YERE ÇEKTİ"

Hakkındaki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasını kesin bir dille reddeden Laçin, "Benim amacım asla hiç kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmek değil; aksine bu tip durumların geçici olduğu, yaşanabileceği, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti" ifadelerini kullandı. Paylaşımındaki ifadelerin troller tarafından başka yerlere çekildiğini savunan oyuncu, "Yaptığım paylaşımda hiçbir suç unsuru bulamadım" şeklinde konuştu.

"TRAFİK CEZAM BİLE YOK"

Gözaltına alınma sürecine de tepki gösteren Berna Laçin, durumun kendisi için üzücü olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum. Benim trafik cezam bile olmadığı halde, ülkemin tüm yasalarına uymama rağmen sırf bu paylaşımımdan dolayı içeri alınmam benim için çok alçaltıcı bir durum."

"BEN ZATEN ASKER KIZIYIM"

İfadesinde ailesine ve geçmişine de değinen ünlü oyuncu, babasının bu ülkeye hizmet ettiğini vurgulayarak, "Ben zaten asker kızıyım" dedi. Laçin, ülkenin zararına olabilecek herhangi bir kışkırtma veya eylemde bulunmasının söz konusu olamayacağını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Gözaltındaki Berna Laçin'den haber varGözaltındaki Berna Laçin'den haber var Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındıOyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayBerna LaçinMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • akil çelik akil çelik:
    Yersen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:20
Bir istifa daha MHK’daki kriz VAR odasına sıçradı
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:39:28. #7.12#
SON DAKİKA: Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei