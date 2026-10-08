Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin\'in savunması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin’in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Laçin ifadesinde, suçlamaları reddederek amacının kamuoyunu sakinleştirmek olduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ünlü oyuncu Berna Laçin’in ifadesi ortaya çıktı.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAYI..."

Söz konusu X (Twitter) hesabının kendisine ait olduğunu doğrulayan Berna Laçin, İzmir Karşıyakalı olduğunu ve kentle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Paylaşımının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın parti değiştirmesinin ardından yaşanan tartışmalar üzerine geldiğini anlatan Laçin, Akit TV'de Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun İzmir'in "yeniden fethedilmesi" gerektiğine yönelik sözlerini hatırlattı. Bu açıklamaların ardından kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirten Laçin, paylaşımının amacını şu sözlerle açıkladı: "İzmir'in başına daha önce neler geldi, İzmir'in başına tarih boyunca neler neler gelmiş, bir belediye başkanı olayı bu kadar büyütülecek bir durum değildir şeklinde açıklamaktı."

"'KORKMA!' İFADESİ İSTİKLAL MARŞI’NA ATIFTIR"

Paylaşımındaki söylemlere de açıklık getiren Laçin, "Tweetimde yer alan 'Korkma!' şeklindeki söylemimde İstiklal Marşı'nda yer alan 'Korkma!' ibaresine atıf şeklindedir. Ben İstiklal Marşı'nın bu kısmını birçok yerde kullanırım" dedi. Paylaşımının farklı biçimde yorumlandığını savunan Laçin, İzmir'in daha önce de birçok şeyi atlattığını ve konunun büyütülmemesi gerektiğini anlatmak için böyle bir paylaşım yaptığını ifade etti.

"TROLLER BAŞKA YERE ÇEKTİ"

Hakkındaki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasını kesin bir dille reddeden Laçin, "Benim amacım asla hiç kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmek değil; aksine bu tip durumların geçici olduğu, yaşanabileceği, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti" ifadelerini kullandı. Paylaşımındaki ifadelerin troller tarafından başka yerlere çekildiğini savunan oyuncu, "Yaptığım paylaşımda hiçbir suç unsuru bulamadım" şeklinde konuştu.

"TRAFİK CEZAM BİLE YOK"

Gözaltına alınma sürecine de tepki gösteren Berna Laçin, durumun kendisi için üzücü olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum. Benim trafik cezam bile olmadığı halde, ülkemin tüm yasalarına uymama rağmen sırf bu paylaşımımdan dolayı içeri alınmam benim için çok alçaltıcı bir durum."

"BEN ZATEN ASKER KIZIYIM"

İfadesinde ailesine ve geçmişine de değinen ünlü oyuncu, babasının bu ülkeye hizmet ettiğini vurgulayarak, "Ben zaten asker kızıyım" dedi. Laçin, ülkenin zararına olabilecek herhangi bir kışkırtma veya eylemde bulunmasının söz konusu olamayacağını belirterek suçlamaları kabul etmedi.