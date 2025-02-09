Gözaltındaki Gazeteciler Serbest Bırakıldı

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul'da dün gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörlerinden Berkant Gültekin savcılıktan, Uğur Koç hakimlikten serbest bırakıldı. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkant Gültekin, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Ellerine bir sopa geçirmişler, kafamızda parçalamaya çalışıyorlar, o sopa parçalanır ama bizim irademiz parçalanmayacak" dedi. Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir de susmayacaklarını, gazetecilik yapmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerçekleştirilen bir ziyaretle ilgili haber nedeniyle "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Akşam saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan gazetecilerden Berkant Gültekin savcılık tarafından serbest bırakıldı. Uğur Koç ile Yaşar Gökdemir ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Susmadık, susmayacağız"

Hakimlik Uğur Koç'u serbest bırakırken, Yaşar Gökdemir'i de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bıraktı.

Gazeteciler, meslektaşları tarafından adliye önünde sevinç içinde karşılandı. Adliyede sık sık ifade verdiklerini söyleyen Uğur Koç, gözaltına alınmalarını eleştirerek, "İktidar bir düşman hukuku işletiyor. Yenişafak'a hak olan bir röportaj Halk TV'ye hak olmuyor. Sabah'a hak olan bir haber bize olmuyor. Bu, gayet açık bir şekilde görünüyor. İstanbul'da iktidar farklı bir rejim yürütmeye çalışıyor fakat biz bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Doğru bildiklerimizi yazmaya, ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldırmaya güçleri yetmeyecek..."

Serbest kalmalarının sevindirici olduğunu ancak içinde bulunulan durumun Türkiye, gazetecilik mesleği adına sevindirici olmadığını vurgulayan Berkant Gültekin de şunları söyledi:

"Bu bir dalga. Toplumu sindirme operasyonun bir parçası. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldırmaya güçleri yetmeyecek... Öyle bir hukuk işletiliyor ki bu ülkede hukuk eğitimi almış avukatlar bile ne olup bittiğini anlayamıyor... Yerimiz belli, mesleğimizi yapıyoruz, hiçbir yere kaçmıyoruz... Ellerine bir sopa geçirmişler, o sopayı kafamızda parçalamaya çalışıyorlar. O sopa parçalanır ama irademiz parçalanmayacak."

Yaşar Gökdemir de "Gazetecilik yapmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.