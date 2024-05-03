Göztepe-Altay maçında tribün olaylarına hapis cezası - Son Dakika
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Göztepe-Altay maçında tribün olaylarına hapis cezası

Göztepe-Altay maçında tribün olaylarına hapis cezası

2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe-Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, seyircilerin üzerine fişek atan kişiye 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer sanıklara da ceza verdi.

03.05.2024 17:36
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Futbolda 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe- Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, seyircilerin üzerine fişek atan kişiye 15 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.E. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ifadelerinin ardından son sözleri sorulan F.E, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

"Vicdan azabı çekiyorum." diyen sanık, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık F.E'ye "silahla kasten yaralama"dan 11 yıl 3 ay, "spor alanlarına yasak madde sokulması"ndan 2 yıl 1 ay ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, tutuksuz 13 sanığın ise "spor alanlarına yasak madde sokulması" ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapsine hükmetti ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duruşmada 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Davanın geçmişi

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada yaşanan olaylar sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanık F.E'nin, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşlediği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama", "spor alanlarına yasak madde sokulması" ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından hapsi istenmişti.

Diğer sanıkların da "spor alanlarına yasak madde sokulması", "spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme" ve "müsabaka düzeninin bozulması" gibi suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göztepe-Altay maçında tribün olaylarına hapis cezası - Son Dakika

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