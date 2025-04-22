Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılılar Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.???????
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
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