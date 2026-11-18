KEMAL ZORLAK/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Bosna Hersek'te yeni İslam Birliği Başkanı Nedzad Grabus'a takdim edilen menşur belgesi, Türkiye'nin önemli kaligrafi ve hat sanatçıları tarafından el yazması şeklinde işlendi.

Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı'na takdim edilen ve değerli bir yetki belgesi olarak betimlenen menşur, Bosna Hersek İslam Birliği başkanlığına seçilen Grabus'a basılı bir metin olarak değil, tezhip sanatının da kullanıldığı el yazması şeklinde teslim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, hattat Hakan Arslan, kaligrafi sanatçısı Bünyamin Kınacı ve tezhip ustası Ferhat Gündem, başkent Saraybosna'ya gelerek menşur belgesini hem Arapça hem de Boşnakça yazdı.

Hattat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Saraybosna'ya geldiğini, 23 yıldır da hat sanatıyla ilgilendiğini ifade ederek "Bosna Hersek İslam Birliğinin talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu proje için görevlendirildim. Çok kısıtlı bir zamanda yetişmesi gereken mühim bir belgeyi el yazması şeklinde hazırladık." dedi.

Menşur yazımının 4-5 günde tamamlandığını belirten Arslan, "Menşur, Osmanlı tarihinde de çok kıymetli belgelerdi. Osmanlı döneminde de o zamanki hattatlar tarafından kaleme alınırdı. Bugün bizler de o geleneğin devamı olarak, buradan da gelen bir talep üzerine yeni seçilen başkana belgeyi el yazması olarak hazırladık." diye konuştu.

Arslan, daha önceki yıllarda da bazı kısımların el yazması şeklinde hazırlandığını söyleyerek menşur belgesinde kullanılan tekniklere ilişkin şunları söyledi:

"Tamamı el yazması bir sanat eseri ortaya koyduk. Hat sanatı olarak muhakkak besmeleyi kullandım. Ana metinde daha çok Mushaf yazımında kullanılan nesih hattını tercih ettik. Menşur isminin kullanımında sülüs yazıyı tercih ettik. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı'nın ismini ise icaze yazısıyla hazırladık. Hattatların özel işlemlerle hazırladığı aherli kağıt üzerine işledik. Her şeyine hassas davrandık. Kaligrafi sanatçımız da özel kağıtlar kullandı."

Tarihi bir olaya şahit olduklarını ifade eden Arslan, neticenin oldukça güzel ve kıymetli olduğunu söyledi.

"Tarihe tanıklık eden bir belgeyi hazırlamış olmak gurur kaynağı"

Kaligrafi sanatıyla uğraşan Kınacı da farklı malzemeler kullandığını söyleyerek "Detaylı çalıştık ve keyifli bir iş çıktı ortaya. Tarihe tanıklık eden bir belgeyi hazırlamış olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." dedi.

Bosna Hersek'in ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Kınacı, "Bundan sonra yazılacak menşurlar da bundan daha iyisi olmalı." ifadesini kullandı.

Tezhip ustası Gündem ise ilgilendiği asıl alanın tezhip olduğunu belirterek "Menşurenin hat ve kaligrafi kısmı tamamlandıktan sonra tezhibi yaptık. Boşluklara, klasik usulle tezhipleri yapıldı. Bu motifler içerisinde renk olarak Bosna Hersek bayrağındaki sarı ve mavi renklerini kullandık. Sarıyı altın olarak kullandık." diye konuştu.

Klasik motiflerin yanı sıra Bosna Hersek'te önemli bir anlamı olan zambak çiçeğini de motif olarak kullandıklarını aktaran Gündem, "Çok güzel bir iş oldu. Bosna Hersek bizim için kardeş ülke. Bu projede yer almak benim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek İslam Birliğinden Samed Omerdic, menşur gibi kıymetli bir belgenin Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından hazırlanmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada, menşur, hükümdar veya halife tarafından yapılan bir atamayı, görevi, yetkiyi veya muafiyet tahsisini bildiren tarihi resmi belge olarak tarihe geçti.