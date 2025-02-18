Graham: İran'a Yönelik Askeri Darbe Tercih Edilmeli - Son Dakika
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Graham: İran'a Yönelik Askeri Darbe Tercih Edilmeli

Senatör Lindsey Graham, İsrail'in İran nükleer altyapısına askeri darbe yapmasını tercih etti.

18.02.2025 10:47
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ABD'de önde gelen "şahin" Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in ABD'nin yardımıyla İran'ın nükleer altyapısını vurmasını tercih ettiğini söyledi.

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir senatör heyetiyle İsrail'i ziyaret eden Graham, düzenlenen basın toplantısında, İran konusunda iki seçeneğin olduğunu belirtti.

Graham, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın nükleer programı konusunda çok yakında ne yapılacağına karar vermek zorunda olduğunu söyledi.

İzlenecek iki yol olduğunu belirten Graham, "İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına kesin bir darbe indirmesine yardımcı olduğumuz askeri yol, birinci yol. Ben bu yolu tercih ediyorum." dedi.

Graham, ikinci yolun ise İran ile müzakere ederek nükleer emellerinden vazgeçmesini sağlamak olduğunu ancak bu yolun zaman istediğini ve başarının ne olduğu konusunda kesin tanımlamalar gerektirdiğini ifade etti.

"Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var"

Daha önce ABD Başkanı Trump'ı Orta Doğu'ya asker göndermemesi konusunda uyaran Senatör Graham, bu uyarısını yineleyerek "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var." demişti.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin konuşan Graham, "Bence Arap ülkeleri farkına vardı. Ortaya atılanlardan daha iyi bir alternatif bulmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Graham, "Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacaktır." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Graham: İran'a Yönelik Askeri Darbe Tercih Edilmeli - Son Dakika

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