Grand İsias Otel Davası: 6 Sanığa Cezalar

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HABER: Mehmet Duran ÖZKAN - Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 sanığa 7 yıl ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 5 sanık ise beraat etti.

Adıyaman'daki Grand İsias Otel, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar oldu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla işinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen altıncı duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya İsias Otel'de yakınlarını kaybeden aileleri ve taraf avukatları katılırken, KKTC Başkanı Ünal Üstel de duruşmayı takip etti.

Aileler ve avukatları esasa ilişkin beyanda bulunarak sanıkların "olası kastla" yargılanmasını talep etti. Sanıklar da esasa ilişkin beyanlarında tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. Tutuksuz sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Duruşma 16 saat sürdü

Dün sabah 10.00'da başlayan duruşma saat 02.00'ye kadar sürdü. Yaklaşık 16 saat süren duruşmada Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay ve Mehmet Güncüoğlu'na 7 yıl 16 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'un beraatine karar verildi.

(SÜRECEK)