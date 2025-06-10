Graz'da Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Graz'da Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

10.06.2025 15:23
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Avusturya'nın Graz kentinde bir liseye düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü, birçok yaralı var.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Polis, olayda saldırgan dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker, bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 9 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, saldırganın iki sınıfa girip rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği aktarılıyor.

Okul tahliye edildi

Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği bildirildi.

Yaralıların hastanelere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye polis birliklerinin sevk edildiği, okulun boşaltıldığı ve herkesin toplanma noktasına götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin 22 yaşında eski bir öğrenci olduğu ve yasal olarak sahip olduğu iki silahla birisi eski sınıfı olmak üzere iki sınıfa girerek ateş açtığı öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca, ağır yaralıların bulunduğu dolayısıyla da ölü sayısının artmasının beklendiği ifade ediliyor.

Avusturya Cumhurbaşkanı ile Başbakanı'ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır." ifadelerine yer verdi.

Van der Bellen, Avusturya'nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Başbakan Christian Stocker, saldırıyı tüm ülkeyi derinden sarsan "ulusal bir trajedi" diye nitelendirerek olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Stocker, tüm Avusturya'nın hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Graz'da Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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