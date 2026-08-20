GREAT OCEAN İstanbul Boğazı'ndan Geçti
289 metre uzunluğundaki gemi, Kerç Boğazı'ndaki İHA saldırısından sonra İstanbul Boğazı'ndan geçti.
RUSYA Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 289 metre uzunluğundaki 'GREAT OCEAN' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi sırasında çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınan trafik yeniden açıldı.
Liberya bayraklı 289 metre uzunluğundaki gemi, 'GREAT OCEAN' yaklaşık 1 ay önce Rusya'daki Kerç Boğazı girişinde İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle gemi personeli gemiyi terk etti. Gemide çıkan yangın, acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Geminin geçişi nedeniyle Saat 14.40'ta İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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