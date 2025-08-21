Greene'den İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
Greene'den İsrail'e Sert Eleştiriler

21.08.2025 01:15
Marjorie Taylor Greene, İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisini ve AIPAC'ın lobiciliğini eleştirdi.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrail'i, Kongre'nin neredeyse tüm üyeleri üzerinde "inanılmaz bir etki ve kontrole" sahip olmakla suçladı.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Greene, İsrail'in, ABD Kongre üyelerinin "neredeyse tüm üyeleri üzerinde bir kontrol mekanizması kurduğunu" ileri sürerek, İsrail destekçisi bir lobinin, bu Kongre üyelerini İsrail'i ziyaret ettirmek için faaliyette bulunduğunu söyledi.

ABD'de yayın yapan bir radyo programına verdiği röportajda Greene, ABD'de "İsrail kadar siyasi nüfuza sahip başka bir ülke olmadığını" vurgulayarak "İsrail, meslektaşlarımın neredeyse her biri üzerinde inanılmaz bir etki ve kontrole sahip olduğunu bildiğim tek ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Greene, İsrail yanlısı Amerikan lobisi olan Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) faaliyetlerinin, hesap verebilirliği olmayan yabancı lobicilik faaliyetleri olduğunu savundu.

"AIPAC, 'Biz Amerikalıyız' diyor. Evet, onlar Amerikalı ama İsrail adına Kongre'ye ve federal hükümete geliyorlar." diyen Greene, diğer yabancı ülke bağlantılı grupların aksine AIPAC'ın Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığına dikkati çekti.

Georgia eyaleti temsilcisi Greene, yeni Kongre üyelerinin İsrail'e ziyaret programına katılımını sağlamanın altında, "sadakat oluşturmak için kasıtlı bir strateji" bulunduğunu dile getirdi.

Marjorie Taylor Greene, AIPAC'ın, ABD'li birçok Temsilciler Meclisi Üyeleri ve Senatörlerini, görevlerinin ilk yılında İsrail'e "çok özel bir geziye" götürdüğünü belirtirken, kendisine de yapılan bu daveti reddettiğine değindi.

Geçen ay, Gazze'nin tek Katolik kilisesinin bombalanmasını ve sivil halkın "yok edilmesini" eleştiren Greene, İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemine ayrılan 500 milyon dolarlık ABD fonunu engellemeye çalışmış ancak bu teklifi Temsilciler Meclisi'nde 422 hayır oyuna karşı sadece 6 destekçi bulabilmişti.

Greene, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendiren ilk Cumhuriyetçi Kongre üyesi olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

23:18
