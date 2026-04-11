Greenpeace, Gazze Ambargosunu Kırmak İçin Filo Gönderiyor
11.04.2026 21:03
Greenpeace, Barselona'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılıyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak için Barselona Limanı'ndan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na katılan uluslararası çevre örgütü Greenpeace, "Bu soykırımın durmasını istiyoruz." mesajını verdi.

Dünyanın 70 farklı ülkesinden gelen yüzlerce aktivist, gönüllü, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle birlikte Barselona'dan Akdeniz'e açılacak olan Greenpeace, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025 yılında oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na ilk kez katıldı.

AA muhabirine demeç veren Greenpeace barış ve silahsızlanma kampanyası sorumlusu Valentina Carvajal, "Greenpeace uluslararası bir fikir birliğiyle bu misyona katılıyor. Hepimiz bu soykırımın sona ermesini, ateşkesin kalıcı olmasını, bombaların düşmemesini, kuşatmanın sona ermesini istiyoruz." dedi.

Greenpeace olarak sadece çevre için değil barış için de mücadele verdiklerinin altını çizen Carvajal, Küresel Sumud Filosu'na katılmaları için diğer STK'ların da taleplerinin ve büyük desteklerinin olduğunu, "Filistin'e destek için sivil toplumun sesini yükseltmeye devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Carvajal, Greenpeace olarak denizdeki 50 yıllık tecrübeleriyle filoya katkı sağlamak istediklerini kaydederek, 1995 yılında satın alınan, buz kırıcı ve araştırma gemisi olarak kullanılan "Arctic Sunrise" ile filoya teknik ve lojistik destek vereceklerini ifade etti.

Aktivist Carvajal, "Bizim bu misyondan beklentimiz, organize olan sivil toplumun her zaman sesini duyurmaya devam etmesidir. Bunun yasa dışı ambargoyu kırmak için en iyi yol olduğuna inanıyoruz. Gazze'deki kuşatmayı sona erdirmek istiyoruz. Ayrıca dünyadaki tüm gözlerin bir kez daha Filistin üzerinde olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Gazze'deki soykırımı gerçekleştirenlerin ve buna sessiz kalıp suç ortağı olanların şimdiye kadar hesap vermemesinin "normal olmadığını" vurgulayan Greenpeace temsilcisi, "Cezasızlık bizim bu filoya katılma sebeplerimizden biri. Yeni bir filo ile doğrudan, şiddet içermeyen bir toplum anlayışıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Amacımız on yıllardır devam eden, yasa dışı ambargoyu kırmak ve soykırımın durmasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Carvajal, uluslararası toplumun da üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de barbarlık sona ermedi. Bunun sorumluları aynı zamanda bizi hayal kırıklığına uğratan siyasi liderlerimiz. Eğer siyasi liderler soykırımı durdursaydı, bugün Lübnan'a atılan bombalar, İran'a yapılan saldırılar, Filistin halkının ambargoyla devam eden acıları olmazdı." ifadelerini kullandı.

Barselona'dan yarın hareket etmesi planlanan Küresel Sumud Filosu'na bağlı tekneler, Eylül 2025'teki girişimlerinin ardından ikinci kez İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak, insani yardım ulaştırmak ve soykırıma uğrayan Gazze'nin çığlığını tüm dünyaya duyurmak için bir kez daha Akdeniz'e açılacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
