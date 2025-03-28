Grönland'da Yeni Koalisyon Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Grönland'da Yeni Koalisyon Kuruluyor

Grönland'da siyasi partiler, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ziyareti öncesi koalisyon kurdu.

28.03.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grönland'da mecliste temsil edilen siyasi partilerin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ziyareti öncesi yeni koalisyon hükümeti konusunda anlaştıkları bildirildi.

Yerel basından Sermitsiaq gazetesinin haberine göre, Grönland'da siyasetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerini sürdürmesi nedeniyle harekete geçti.

Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen'e dayandırılan habere göre, meclisteki beş partiden dördünün ittifakıyla yeni hükümet kurulacak.

Buna göre, yeni hükümetin 31 sandalyeli mecliste 23 temsilciyle çoğunluğu sağlaması ve koalisyon anlaşmasının bugün imzalanması bekleniyor.

Ada'da 12 Mart'ta düzenlenen seçimlerde muhalefetteki Demokraatit, oyların yüzde 29,9'unu alarak birinci parti olmasına karşın tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ve beraberindeki heyetin bugün resmi ziyaret kapsamında Grönland'a gelmesi bekleniyor.

Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, Ada'nın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Grönland yönetimi, bu söylemlere karşı Ada'nın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü tepki vermemekle" eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: AA

Grönland, Hükümet, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grönland'da Yeni Koalisyon Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:40 Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:41:38. #7.12#
SON DAKİKA: Grönland'da Yeni Koalisyon Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement