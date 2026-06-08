Grossi: İran'ın tepkisi siyasi bir yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grossi: İran'ın tepkisi siyasi bir yanıt

08.06.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UAEA Başkanı Grossi, İran'ın eleştirilerini yanıtlayarak, nükleer tesis denetimleri hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınamadığı için İran tarafından kendisine yöneltilen eleştirileri "siyasi bir tepki" diye nitelendirdi.

UAEA Başkanı Grossi, UAEA Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grossi, İran'ın nükleer silah geliştirme konusunda ilerleme kaydettiği veya kaydetmediğini söylemenin mümkün olup olmadığına dair soruya, "Şöyle ki burada çok dikkat etmeliyiz, çünkü biz onların bunu yaptığını asla söylemedik. ve eğer tesislere erişimimiz varken ve bunu beklerken söylemediysek, şimdi de söyleyemeyiz." dedi.

Ancak önceden de şimdi de yanıtlanmayan sorular bulunduğunu dile getiren Grossi, 2025'teki 12 gün süren savaş nedeniyle tam olarak 1 yıldır bu tesisleri denetleyemediklerine dikkati çekti.

Grossi, geçen zaman içerisinde sadece Buşehr Nükleer Santrali ve diğer bazı tesisleri inceleyebildiklerini, hasar alan santralleri ise göremediklerini hatırlatarak, ancak tesislerin tekrar denetime açılması durumunda tespit çalışması yapabileceklerine işaret etti.

ABD ve İran'ın UAEA'nın katkısı olmadan nükleer malzemenin durumu hakkında karar verme ihtimaline ilişkin görüşleri sorulan Grossi, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette böyle bir karar verebilirler. Umarım vermezler, çünkü iki ülke istedikleri her konuda anlaşabilir, ancak bence kendileri bile uygun bir doğrulama olmadan yapılan bir anlaşmanın yanılsama olduğunu kabul ederler. Bu sadece bir kağıt parçası ve şartlarına uyulup uyulmadığını bilmiyorsunuz. Bu nedenle, UAEA'nın çok önemli bir rol oynaması gerektiğinin farkında olduklarını düşünüyorum."

Grossi, İran'ın, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere saldırılarını kınamadığı gerekçesiyle UAEA Başkanını eleştirmesine dair soruya "Söyleyecek bir şeyim yok. Bu siyasi bir tepki ve İran'ın ve büyükelçisinin görüşlerini belirtme hakkı var. Benim görüşüm raporlarımda yer alıyor." yanıtını verdi.

İran'ın kendisine itiraz ettiğini, bunun da yönetim kurulunda normal bir süreç olduğunu belirten Grossi, günün sonunda siyasi bir diyalog ve diplomatik bir anlaşma olması gerektiğine inandığını vurguladı.

Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına dair, olayın Rusya ile Ukrayna arasında santral civarında sağlanan yerel ateşkes sırasında yaşandığını ifade etti.

UAEA Başkanı, saldırının, mayın temizleme çalışmaları sırasında yapıldığı konusunda Rusya tarafından bilgilendirildiklerini dile getirerek, hafta sonu boyunca tarafları, ateşkesi terk etmemeleri ve ona uymaları konusunda ikna etmeye çalıştığı bilgisini paylaştı.

İran'dan UAEA Başkanına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, Grossi'nin İran meselesine yaklaşımını "politik ve sorumsuz" olmakla nitelendirmişti.

Ayrıca İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesi açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, İran'ın UAEA ile nükleer işbirliği konusundaki mevcut tutumunun, ABD ve İsrail'in barışçıl amaçlarla faaliyet gösteren nükleer tesislere yönelik saldırılarının bir sonucu olduğu belirtilmişti.

Uluslararası hukuka aykırı bir eylemin sorumluluğunun mağdurda değil failde olduğu kaydedilen açıklamada, "Yönetim Kurulu, bu saldırıları gerçekleştirenleri sorumluluklarından kurtarmak için araç olarak kullanılmamalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grossi: İran'ın tepkisi siyasi bir yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:21:29. #7.13#
SON DAKİKA: Grossi: İran'ın tepkisi siyasi bir yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.