GTO Başkanı Aslantaş'tan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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GTO Başkanı Aslantaş'tan 1 Mayıs Mesajı

GTO Başkanı Aslantaş\'tan 1 Mayıs Mesajı

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aslantaş, mesajında 1 Mayıs'ın önemine değinerek, çalışanlara gereken değerin verilmesi ve hak taleplerinin karşılanması açısından bu günün önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, emeğin ve alın terinin ülkenin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekti ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

30.04.2024 13:10
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Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslantaş, mesajında, Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs'ın, 2008 yılının nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" adını aldığını belirtti.

1 Mayıs'ın önemine değinen Aslantaş, şunları kaydetti:

"Çalışanlara gereken değerin verilmesi, işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını alması bilincinin yaygınlaşması, sorunlar karşısında hak ve taleplerin karşılanması açısından önemli bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yaşamak demek, çalışmak demektir' sözlerinde ifade ettiği gibi, tüm dünya ülkelerinin ekonomik kalkınma düzeyinin daha yüksek seviyelere ulaşması çalışanlarımızın emekleri sayesindedir. Emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün bir kez daha hatırlandığı bugünde, ülkemizin gelişiminin yapıtaşı çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

Türkiye, 1 Mayıs, Gebze, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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