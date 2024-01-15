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Guatemala Devlet Başkanı Arevalo Kongre'de Yemin Etti - Son Dakika
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Guatemala Devlet Başkanı Arevalo Kongre'de Yemin Etti

Guatemala'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Bernardo Arevalo, Kongre'de yemin ederek göreve başladı. Seçimlerden 5 ay sonra yemin eden Arevalo, halkın siyasi-suçlu elitlere karşı kararlılığını vurguladı. Savcılık, Arevalo'nun seçimlerinin geçerli olmadığını iddia etmişti. Arevalo'ya birçok ülke destek açıklamasında bulundu.

Guatemala Devlet Başkanı Arevalo Kongre\'de Yemin Etti
15.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
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GUATEMALA Guatemala'da devlet başkanlığı seçimini 20 Ağustos 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Bernardo Arevalo, Kongre'de yemin etti.

Seçim Kurulunca partisi Tohum Hareketinin faaliyetleri askıya alınan Arevalo, zaferle çıktığı seçimlerden 5 ay sonra yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Arevalo, Kongre'de düzenlenen yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Kendimi coşkulu hissediyorum çünkü nihayet bu uzun ve çileli sürecin sonuna geliyoruz. Guatemala toplumu bu siyasi-suçlu elitlere 'hayır' deme kararlılığını geliştirdi." diye konuştu.

Savcılık Arevalo'nun kazandığı seçimlerin geçerli olmadığını iddia etmişti

Guatemala'da devlet başkanlığı seçiminin 25 Haziran'daki ilk turunun netice vermemesinin ardından 20 Ağustos'ta yapılan ikinci turu sol görüşlü Bernardo Arevalo kazanmıştı.

Seçim Kurulu, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Dün Kongre'de yerel saatle 16.00'da yemin etmesi beklenen Arevalo'nun göreve başlama töreni hukuki belirsizlikler nedeniyle gerçekleşmemişti.

Guatemala Yüksek Mahkemesinin, Arevalo'nun partisi Tohum Hareketinin faaliyetlerini askıya alması yönünde karar vermesi ülkede krize neden olmuştu.

Kararın ardından yüzlerce Arevalo destekçisi Kongre'yi protesto etmek için güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Arevalo, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "Milletvekilleri, sandıkta tercihi yapılan halk iradesine saygı duymakla sorumludur. Hukuka aykırı uygulamalar, önemsiz şeyler ve görevin kötüye kullanılması demokrasiye darbe vuruyor. Guatemala halkı ve uluslararası toplum olanları izliyor." ifadesini kullanmıştı.

Çok sayıda ülke Arevalo'ya desteğini duyurmuştu

Yemin törenine katılmak için Guatemala'ya giden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Arevalo'ya "derhal" destek açıklamasında bulunmuştu.

Petro, yargının demokrasiye "darbe" vurduğunu vurgulayarak "Guatemala'da, Cumhuriyet Kongresi, Devlet Başkanı seçilen Bernardo Arevalo'ya yönetimi devretmeyi kabul etmiyor." diye konuşmuştu.

Kararın ardından başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) delegasyonu, Kolombiya, Şili, Honduras, Kosta Rika, Paraguay ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Arevalo'ya desteğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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