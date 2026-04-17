Guatemala, Türkiye ile Güçlü İlişkilerini Vurguladı

17.04.2026 12:11
Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı Bolanos, Türkiye'nin Latin Amerika'daki stratejik ortağı olduğunu belirtti.

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/IRMAK AKCAN/BEKİR AYDOĞAN - Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı Monica Bolanos, Türkiye ile "çok güçlü" ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır." dedi.

Bolanos, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'nin ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve diğer bölgesel gerilimlerin yaşandığı bu dönemde diyalog için son derece elverişli bir platform olduğunu vurgulayan Bolanos, "Guatemala olarak, sadece İran'da değil, Lübnan'da da ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Latin Amerika'da küçük bir ülke olarak, bu barışın kalıcı olmasını ve müzakere ve diyalog masasına geri dönülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ADF kapsamında yarın bir panele dahil olacağını aktaran Bolanos, ADF'nin, Latin Amerika ve Karayipler ile olan vizyon ve diyaloğu bünyesine katmasından "son derece minnettar olunduğunu" ve bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bolanos, Güney Amerika'yı bir "barış kıtası" olarak nitelendirerek, katılacağı panelde Latin Amerika ve Karayipler'deki yeni gelişmeler hakkında konuşma yapacağını dile getirdi.

Guatemala hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolanos, "Biz barışçıl bir ülkeyiz. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun liderliğinde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Anayasa ile uluslararası hukuka saygı konusunda dış politika izlemeye çalışıyoruz. ve bence yapmak istediğimiz şey, barışçıl bir dünya ve tüm ülkeler arasında diyalog kurma arzumuzu iletmektir. Bir örnek teşkil ediyoruz. Örneğin, Belize ile bazı anlaşmazlıklarımız var ancak bunu diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka saygı göstererek çözmek için Lahey'deki Uluslararası Mahkemeye başvuruyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Guatemala arasında çok güçlü ilişkiler var"

Türkiye ve Guatemala ilişkilerini değerlendiren Bolanos, "(Türkiye ile Guatemala arasında) Çok güçlü ilişkiler var. Türkiye, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Bolanos, Türkiye ve Guatemala'daki büyükelçiliklerin, ticari ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek açısından çok yardımcı olduğunu söyleyerek, "Güvenlik, göç ve hükümetimizin dijitalleşmesi çok önemli. Türkiye hükümetiyle çalışıyoruz ve onlar bize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

İki ülke arasında güvenlik ve savunma sanayi alanında birçok işbirliği ve fırsatlar bulunduğunu belirten Bolanos, "Geçen yıl bir işbirliği çerçevesi imzaladık. Bu işbirliği çerçevesi, işbirliğini başlatmak için yol haritası olacak." diye konuştu.

"Türkiye, güzel ve büyük bir medeniyet"

Bolanos, "Turizmi teşvik etmeye çalışıyoruz çünkü Türkiye, güzel ve büyük bir medeniyet." ifadesini kullanarak, Guatemala Turizm Direktörünün de yıl başında Türkiye'de turizm konusunda temaslarda bulunduğunu aktardı.

Guatemala'nın güzel bir ülke olduğunu ve burada her şeyin bulunabileceğini söyleyen Bolanos, ülkesinin ayrıca Maya medeniyetine de ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bolanos, Kapadokya'nın çok güzel bir yer olduğunu ve oraya gitmeyi hayal ettiğini dile getirerek, "Türkiye'deki büyükelçiliğimiz de bu güzel yerlerin hepsini tanıtıyor." dedi.

Türk mutfağını sevdiğini dile getiren Bolanos, bunlar arasında özellikle künefe ve çay olduğunu kaydetti.

Bolanos, son olarak foruma katılım ve "Guatemala'nın sesinin duyurulması" konusunda Türkiye'ye teşekkür ederek, "Guatemala gibi küçük bir ülkenin bu küresel foruma katılması çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

