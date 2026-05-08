Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Güçlü Aile, Güçlü Gelecek" programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, toplumun sarsılmaz temel taşı olan anneleri onurlandırmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

Anneliğin sadece biyolojik süreç olmadığını, sabrın, şefkatin ve karşılıksız emeğin kurumsallaşmış hali olduğunu belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Bir toplumun kültürel kodlarını, ahlaki değerlerini ve medeniyet tasavvurunu gelecek kuşaklara anlatan ilk ve en önemli öğretmen annedir. Eğer bugün bir medeniyetten, nezaketten ve toplumsal huzurdan bahsedebiliyorsak bu mutfakta ekmeği bölerken evladına dürüstlüğü aşılayan, gece masal anlatırken adaleti fısıldayan annelerin eseridir. Akademik bir perspektifle bakıldığında annelik, sosyolojinin en küçük birimi olan ailenin merkezidir. Annelere yapılan her yatırım aslında bir milletin geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır."

Annenin toplumsal istikrarın teminatı olduğunu ifade eden Eronat, onun yetiştirdiği her bireyin toplumun genel huzur grafiğini belirlediğini dile getirdi.

DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman da anneliğin bir toplumun karakterine, kültürüne ve geleceğine yön veren en temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin hayatın merkezine yerleştiği bugün anneliğin sorumluluğunun her zamankinden daha büyük hale geldiğini vurgulayan Kocaman, "Artık çocuklar sokaklardan önce ekranlarla, masallardan önce dijital içeriklerle tanışıyor. Bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşırken aynı zamanda insanın kendine, ailesine ve duygularına yabancılaşma riski de giderek artıyor. Tam da bu nedenle annelik yalnızca aile içinde üstlenilen bir rol değil, toplumsal dengeyi koruyan en güçlü insani sorumluluklardan birine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Korosu müzik dinletisi sundu, Anneler Günü temalı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Daha sonra Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" temalı geleneksel kıyafet defilesi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve kadınlar katıldı.