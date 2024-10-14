Güçlü Anne, Güçlü Birey Projesi Tamamlandı

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Bu proje ile anneler ile özel birey çocuklarının iletişimi güçlendi

Kastamonu Üniversitesi'nin hazırladığı "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi sona erdi

KASTAMONU - Kastamonu'da hazırlanan proje sayesinde özel bireyler ile anneleri, kurslarda aldıkları eğitimler sayesinde hem el sanatlarını öğrenerek çeşitli ürünler ortaya çıkardı hem de aralarındaki iletişimi güçlendirdi.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yürütücülüğünde ve TÜBİTAK 4008 programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi sona erdi. Özel bireylerin annelerine destek amaçlı hazırlanan proje kapsamında özel birey anneleri, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Atölyelerde, geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli iğne oyası, ahşap boyama, takı tasarımı, çarşaf bağı ve taş baskı gibi el sanatlarını öğrenen özel birey anneleri, yeni meslekler edinme fırsatı buldu. Proje çerçevesinde boş vakitlerini de verimli bir şekilde değerlendirme imkanı elde eden özel birey anneleri, proje süresince özel bireylerle daha kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladı. 6 ay süren proje süresince özel birey annelerinin yaptığı ürünler açılan sergide beğeniye sunuldu.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonunda düzenlenen projenin kapanış programında konuşan Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, "Güçlü Anne Güçlü Birey projemiz, TÜBİTAK projesi olması sebebiyle ayrı kıymetli oldu. Bilim ile toplumu buluşturabildiğimiz oranda mesafe kat edeceğimiz açık. TÜBİTAK projelerimizin sayısı arttıkça Kastamonu'muz çok daha güzel olacak. Özel bireylerimiz için gerçekleştirdiğimiz çalıştayın kitabını hazırladık. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanımıza sunduk. Milli Eğitim Bakanımıza da kitabımızı kendisine takdim edeceğiz. Çalıştay sonuçlarımızın hayata geçirileceğini dair inancım tam. Özel bireyler ve aileleri için elimden geleni yapmak için çaba harcıyorum. Sizlerle birlikte yürüyorum ve yürümeyi sürdüreceğim" dedi.

15-16 yıl önce özel bireylerin kabul edilmesi için büyük mücadeleler verdiklerini hatırlatan Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da, "Bugün ise Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde, çocuklarımız ve annelerimizle üniversiteye gelişlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Projeyi, 50 çocuk ve anneyle, hiç kırgınlık yaşamadan, mutlu bir şekilde tamamladık. Ben 18 yılımı özel bireylere adamış bir otizmli birey annesiyim. Bu süreçte 6 özel birey annemizin duyu bütünleme ve seminer eğitimlerinde yaşadıklarına şahit olduk. Siz gençler çok kıymetlisiniz. Özel bireylerle karşılaştığınızda aldığınız eğitimlerin farkını göreceksiniz, özellikle hemşirelik bölümü öğrencilerine büyük görevler düşüyor. Çaldığımız hiçbir kapıdan geri dönmedik. 3 otobüsle annelerimizi taşıdık ve projemizi hiçbir sorun yaşamadan tamamladık. Bundan sonraki hedefimiz, yeni projelerde bir araya gelmek" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Havva Kaçan ise akademisyen, uzman, sanat uzmanı, eğitmen ve rehber olmak üzere 19 kişinin projede görev aldığını belirterek, 30 özel çocuğa sahip anneye terapi ve eğitim hizmetinin uygulamalı atölyeler açılarak verildiğini söyledi. 15 farklı atölye çalışmasında bulunduklarını söyleyen Kaçan, "Farklı sanat alanlarında taş baskı, çarşaf bağlama, takı tasarımı, ahşap boyama gibi 15 farklı atölye açılarak, annelere beceri kazandırmanın yanında grup etkileşimleri ile psikolojik iyi durumlarına da destek sağlandı. Bu kapsamda anneler ürettikleri ürünleri ekonomik kazanca dönüştürmeleri e-üretiyorum satıyorum bilgisayar atölyeleri ile ürün satışını öğrendi. Projemiz, özel birey annelerinin bakım yükünün azaltılması ruhsal iyiliklerinin arttırılmasında etkili oldu. Psikolojik iyi oluşlarını artırmanın yanında sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirme sağlandı. Proje son 3 ay annelere, evde takı ve çarşaf bağlama atölyeleri ile devam ederek süreklilikleri sağlandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede birçok kurum ve kişiler sponsor desteği sağladı. Farklı kurumlara örnek olması açısından önemli bir projedir. Proje kapsamında, 30 anneye yönelik önemli bir girişimde bulunduk. Annelerimiz, bu proje kapsamında atölyelerimizde ürünler ürettiler. Annelerimiz, ürettikleri bu ürünlerin sosyal medya platformları üzerinden nasıl pazarlanabileceğini öğrendiler. Bu eğitimlerde, annelerimize sağlığa yönelik teknolojilerin kullanımı da öğretildi. Ayrıca annelerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri serbest zaman atölyeleri düzenleyerek çocuklarıyla daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olduk. Annelerimiz, tam gün atölye çalışmaları sırasında birçok ürün ortaya çıkardı. Atölye çalışmaları devam ederken, çocuklarımızla ilgilenmek ve onların güvenliğini sağlamak için çaba sarf ettik. Özellikle özel birey çocuklarımızın bakımı sırasında bazı zorluklar yaşadık ancak annelerimize ve çocuklarımıza gereken desteği sunduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılan sergi gezildi. Sergide, iğne oyası, ahşap boyama, takı tasarımı ve taş baskı gibi el emeği ürünler büyük ilgi gördü.