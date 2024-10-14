Güçlü Anne Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Güçlü Anne Projesi Tamamlandı

Güçlü Anne Projesi Tamamlandı

Kastamonu'da engelli çocukların anneleri için sosyal gelişim projesi başarıyla tamamlandı.

14.10.2024 18:51
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Kastamonu'da engelli çocukların annelerinin zihinsel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan'ın yürütücülüğünde, TÜBİTAK destekli proje haziran ayında başladı. Proje kapsamında, engelli çocuğa sahip 30 anne, 15 farklı konuda akademisyen ve eğitmenlerden eğitim aldı.

Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin ruhsal açıdan ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan projede, sanatsal atölyeler de yer aldı.

Projede, annelere psikoeğitim, psikodrama, etkili iletişim becerileri, kendimle şefkatli anlar, boş zaman etkinlikleri gibi eğitimlerin yanında ebru sanatı, ahşap boyama, takı tasarımı, ahşap boyama ve Kastamonu kültürüne ait yöresel el sanatlarını içeren atölye eğitimi de verildi.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen projenin kapanış töreninde konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, projenin öneminden bahsetti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ekmekci, "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yolda hiçbir zaman yalnız olmadığınızı, güçlü annelerle beraber yürüdüğümü bilmenizi istiyorum. Kapım sizlere her zaman açık. Sizlere bir telefon kadar yakınım. Hep birlikteyiz, beraberiz." dedi.

Doç. Dr. Havva Kaçan ise proje kapsamında annelerin yanında 19 çocuğu da fakültelerinde misafir ettiklerini söyledi.

Projenin amacından bahseden Kaçan, "Amacımız onların sosyal hayatta daha değerli olduklarını hissettirebilme, anneleri bir araya getirerek bu annelerin duygularının dışa vurumlarını sağlamaktı. Sanatla eğitim yoluyla bunu yapmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu umut ediyorum. Annelerin hem sosyal hem de ekonomik hayatta güçlendirilmesine vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Başarılı ürünler elde edildi. Anneler istedikleri zaman farklı boyutta üretime dahil olabiliyorlar." diye konuştu.

Atölye çalışmalarından bahseden Kaçan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da projenin annelere büyük katkı sağladığını vurguladı.

Plaketlerin verilmesinin ardından annelerin atölyelerde yaptığı ürünlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kastamonu Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, özel bireyler ve aileleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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