Ankara'nın Güdül İlçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesindeki etkinliğe, Kaymakam Barış Aytürk, Belediye Başkanı Mehmet Doğan, Emniyet Müdürü Tahir Darbazoğlu, Jandarma Komutanı Bülent Koç, daire amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, dikilen her fidanın doğaya nefes, geleceğe umut olacağını kaydetti.???????
Son Dakika › Güncel › Güdül'de Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
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