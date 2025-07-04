Güdül\'de Haşereyle Mücadele

Ankara'nın Güdül ilçesinde, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede ilaçlama çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

İlçedeki derelerin de ıslah edildiğini anlatan Doğanay, "Doğasıyla, yaylalarıyla, mağaralarıyla, milli parklarıyla ve en önemlisi başkentin sesiz ve sakin şehri Güdül, her şeyiyle çok güzel bir ilçe. Biz de bu güzelliğe güzellik katmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. ??????????????