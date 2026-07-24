Güdül'de Park Halindeki Otomobilde Yangın
Ankara'nın Güdül ilçesinde park halindeki otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Güdül ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Karacaören Mahallesi'nde park halindeki O.A'ya ait otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında iş makinesiyle de toprak alevlerin üzerine döküldü.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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