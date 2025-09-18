Gülcan Kış'tan Bakan Uraloğlu'na Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gülcan Kış'tan Bakan Uraloğlu'na Eleştiri

18.09.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kış, Ulaştırma Bakanı'nın tren hattı vaadlerini eleştirerek AKP'nin sonunu işaret etti.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026–2028 dönemi yatırım programına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Bütçe sunumunda  Mersin-Adana- Gaziantep hızlı tren hattının 2027'de açılacağının belirtildiğini kaydeden Kış, "Yüzde 71 gerçekleşme oranı açıklanmış. Daha geçen yıl verdiğiniz sözleri tutamadınız. Şimdi aynı hattı tekrar 'öncelik' diye pazarlıyorsunuz. AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bitiremedikleri, defalarca açılışını yaptıkları projeleri şimdi 'öncelik' diyerek satışa çıkarmak devletin iflas belgesidir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattını işaret ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026–2028 dönemi yatırım programını eleştirdi. Kış, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütçe sunumunda bu hattın 2027'de açılacağı yazıyor, yüzde 71 gerçekleşme oranı açıklanmış. Daha geçen yıl verdiğiniz sözleri tutamadınız. Şimdi aynı hattı tekrar 'öncelik' diye pazarlıyorsunuz. AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bitiremedikleri, defalarca açılışını yaptıkları projeleri şimdi 'öncelik' diyerek satışa çıkarmak, devletin iflas belgesidir" dedi.

"Öncelikli yatırım" olarak açıklanan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı'nıyla ilgili ne ödenek ne de takvim olduğunu belirten Kış, "Mersin için hayati öneme sahip bir yatırımı sadece manşetlere yazıyorsunuz. Meclis'i mi, halkı mı kandırıyorsunuz" diye sordu.

Karayolu projelerinde de çifte standart olduğunu belirten Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna 'darboğazları çözeceğiz' diyorsunuz, ama Meclis'e sunduğunuz listede sadece mevcut otoyolların onarımı var. Bu, vatandaşı aldatmaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde artık harman savrulmuş, ambar boş. AKP iktidarının gözü dönmüş hırsı yüzünden elde avuçta ne varsa satmak zorunda kalıyorlar. Bu milletin alın teriyle yapılan köprüler, otoyollar, limanlar sandık korkusuna kurban edilemez.

Sayın Bakan, daha 2025 bütçesinde yer alan projeleri yerine getirememişken, 2028'e dair pembe tablolar çiziyorsunuz. Bu ülke artık bu boş vaatlere kanmaz. Son demlerini yaşıyorlar. Ulaştırma politikası hayal satmaya değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına hizmet etmeye mecburdur."

Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülcan Kış'tan Bakan Uraloğlu'na Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:14:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gülcan Kış'tan Bakan Uraloğlu'na Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.