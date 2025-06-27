Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı\'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen kardeş Azerbaycan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.