Güler, Irak Askeri Ataşesini Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i Bakanlık'ta kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i kabul etti" denildi.
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