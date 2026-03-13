Güler: Milli Güvenliğimiz İçin Tedbirler Alıyoruz

"En büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) öğrenci olarak girişinin 127'nci yıl dönümü Kara Harp Okulu'nda törenle kutlandı."

Törene, Milli Savunma Bakanı Güler'in yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.

Törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KHO Kültür Sitesi'ne gelişinde Öğrenci Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay tarafından karşılanan Güler, KHO öğrencilerini "Harbiyeliler merhaba" diye selamladı.

Güler, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 127'nci yıl dönümünde, ilim ve irfan ocağı olan bu şanlı yuva Harbiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal çatı altında yetişerek vatan ve millet uğrunda her türlü fedakarlığı gösteren tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anan Güler, tarihin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Kara Harp Okulu'nun nice komutanların, devlet adamlarının ve fikir insanlarının yetiştiği milletinin kaderinde söz sahibi olmuş nesillerin yoğrulduğu bir ocak olduğunu söyledi.

Güler, Gazi Mustafa Kemal'in de bu şanlı yuvanın kapısından içeri girdiği gün sadece bir askeri öğrencinin eğitim hayatının başlamadığını aynı zamanda bir milletin kaderine etki edecek büyük bir liderin yolculuğunun da başladığını vurguladı.

"Harbiyeli unvanını taşımaktan daima gurur duyuyorum"

Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal'in Harbiye'de kazandığı disiplin, düşünce derinliği ve sorumluluk bilinci onu Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve Cumhuriyet'imizi kuran bir önder haline getirmiştir. Bugün, aynı kutlu mirasın taşıyıcıları olan sizlerin de Harbiye'de kazandığınız bilgi ve birikim hem bir meslek yolculuğunun hem de asil milletimizin güvenliğini ve devletimizin istikbalini omuzlayacak bir komutanın yetişme sürecidir."

Bu sıralarda eğitim aldığını ve 52 yıl önce mezun olduğunu belirten Güler, Harbiyeli ünvanını taşımaktan daima gurur duyduğunu, tarih boyunca burada yetişen her Harbiyelinin de aynı duygu ve düşüncelerle ülkesine ve şanlı ordusuna hizmet ettiğini ve etmeye devam edeceğini kaydetti.

-"Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri kararlılıkla almaktayız"

Güler, dünyanın yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçtiğini vurgulayarak, "Uluslararası sistemde dengeler hızla değişmekte, güç merkezleri arasındaki rekabet giderek sertleşmektedir. Güçlü olanın kendi çıkarlarını dayattığı bu ortamda uluslararası hukuk ihlal edilmekte küresel nizamı sağlamak için oluşturulan kurumlar etkisini kaybetmekte diplomasi ise giderek daha kırılgan bir zeminde yol almaktadır. Orta Doğu'dan Karadeniz'e Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir hatta savaşlar, vekalet çatışmaları, enerji rekabeti ve jeopolitik hesaplaşmalar aynı anda yaşanmaktadır." diye konuştu.

Güler, özellikle yakın coğrafyalarındaki gelişmelerin bu tabloyu daha da ağırlaştırmakta olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla şiddetlenen çatışmalar bölgemizi yeni bir kriz sarmalının içine sürüklemiştir. Türkiye olarak ilk günden itibaren tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekte milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri kararlılıkla almaktayız. Diplomasiyi önceleyerek çatışmaların sona erdirilmesi için çaba sarf ederken bekamıza yönelebilecek ihlallere karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz."

Çevremizdeki bu ateş çemberine rağmen ülkemiz istikrar adası ve güvenlik merkezi olma vasfını sürdürmekte bu konumunu korumak ve daha da güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yoğun bir gayret göstermektedir. Çok iyi biliyoruz ki dünyanın en zorlu jeopolitik kuşaklarından birinde yer alan ülkemizin güvenliği güçlü bir devlet yapısını etkin bir diplomasiyi ve caydırıcı bir askeri kapasiteyi gerektirmektedir. Bu kapsamda binlerce yıllık köklü geleneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, disiplinli yapısı yüksek kabiliyetleri ve sahip olduğu saygın konumuyla ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin en güçlü teminatıdır."

Güler, devam eden sıcak çatışmalar, yaşanan kriz ve savaşların askeri doktrini savunma ve güvenlik tedbirlerini ve stratejik aklı sürekli geliştirmeleri gerektiğini de ortaya koyduğuna dikkati çekti.

İçinde bulundukları kritik süreçte "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedeflerinin de ne kadar gerekli ve stratejik olduğunun bir kez daha açıkça görüldüğünün altını çizen Güler, "Şu hususu özellikle vurgulamalıyım ki bugün tarihi süreç yürütülebiliyorsa bu, en başta kahraman ordumuzun yıllardır sürdürdüğü emsalsiz mücadeleler sayesinde olmuştur. Dolayısıyla gazi ve muzaffer ordumuz kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği gibi bu mücadelede de üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya da azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Binlerce yıllık engin devlet tecrübesiyle yürütülen süreç, bütün kirli hesapları altüst ederek, asırlık oyunları bozacak. Kalıcı güvenlik, huzur ve refah ortamı oluşturacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlememize imkan tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

KHO Komutanı Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı da bir konuşma yaptı.

"1283... içimizde"

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler, geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "İçimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Törende, KHO Korosu müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu, Harp Okulu ve 100. Yıl Marşları okundu.