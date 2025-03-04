Güler, Sırbistan Büyükelçisi'ni Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic'i Bakanlık'ta kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti" ifadelerine yer verildi.
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