Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı\'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta'yı kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral el-Atta'yı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.