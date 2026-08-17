Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı el-Atta'yı Ankara'da kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta'yı kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral el-Atta'yı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.
Kaynak: AA
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