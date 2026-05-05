Güler ve Fiqi İstanbul'da Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da Somali Savunma Bakanı Ahmed Fiqi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı için İstanbul'a gelen davetli Bakan ve Komutanlarla görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Ahmed Fiqi ile de bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.