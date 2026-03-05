Güler ve Hasanov Telefon Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.