Güler ve Healey'den Telefon Görüşmesi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Sosyal Medya hesabından yapılan açıklmada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.