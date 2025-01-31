Güler ve Öztürkler Ankara'da Buluştu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.
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