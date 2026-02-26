Güler ve Öztürkler Görüşmesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.