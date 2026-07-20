Gülhan Demiral Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gülhan Demiral Son Yolculuğuna Uğurlandı

20.07.2026 18:24
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TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın danışmanı Gülhan Demiral, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın vefat eden danışmanı Gülhan Demiral, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da katıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın vefat eden danışmanı Gülhan Demiral için Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Demiral'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile partiler de katıldı.

Gülhan Demiral'ın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törenlere katılmak üzere KKTC'ye gittiği için cenaze törene katılamadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Celal Adan, Karşıyaka, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülhan Demiral Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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