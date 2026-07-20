Gülhan Demiral Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın vefat eden danışmanı Gülhan Demiral, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da katıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın vefat eden danışmanı Gülhan Demiral için Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Demiral'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile partiler de katıldı.

Gülhan Demiral'ın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törenlere katılmak üzere KKTC'ye gittiği için cenaze törene katılamadığı belirtildi.