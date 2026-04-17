Gülistan Doku İçin Adalet Talebi

17.04.2026 16:59
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için basın açıklaması yapıldı, adalet çağrısı yapıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Tunceli Adliyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizler taşıyıp slogan attı.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, burada yaptığı konuşmada, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Çok zorlu bir mücadele verdiklerini ifade eden Doku, "Çok acı çektik, çok travmalara maruz kaldık. Yedi yıl boyunca adalet aramak gerçekten çok zordu. Umudumuzun tam bittiği artık 'biz ne yapacağız' dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya ailem ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insan üstü muazzam çalışmasıdır." dedi.

Doku, suçluların hak ettiği cezayı almasını ve Gülistan'ın bir mezar taşının olmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku da "Herkese çok teşekkür ediyorum, Allah bin kere razı olsun. Adalete ve devlete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
İran’da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
İran'da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
