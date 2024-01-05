Gülistan Doku\'nun ailesi ve destekçileri, karanlıkta olduğunu belirterek onun akıbetini soruyor

Kendisinden 4 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan annesi Bedriye, babası Halit, ablası Aygül Doku, üniversite arkadaşları, DEM Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve kentteki kadın platformlarının üyeleri, ellerinde Gülistan Doku'nun fotoğrafları ve pankartlarla Yer Altı Çarşısı üzerinde bir araya gelerek, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık 'Gülistan Doku Nerede' ve 'Hepimiz birer Gülistan'ız' sloganı atıldı. Kadın platformu burada basın açıklaması yaparak Gülistan'ın akıbetini sorarken, abla Aygül Doku da kardeşinin karanlıkta olduğunu belirterek, 'Gülistan buralarda, ablası onu hissediyor. Ablam beni bu karanlıkta bırakmayacak, katillere hesap soracak ve susmayacak diyorsun biliyorum. Ben seninle o kadar gurur duyuyorum. Sen bana, insan kardeşini sevince ölmeyeceğini öğrettin. Ben kendimde ağlama hakkını bulmuyorum. Ne zaman ağlamak istesem aklıma sen geliyorsun. 'Gülistan benim üzülmemi istemezdi' diyorum. 4 yıl geçti kardeşim karanlıkta, ben onu bu karanlıktan çıkaracağım, kendime söz verdim? dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, karanlıkta olduğunu belirttikleri Gülistan için el feneri ve cep telefonlarının flaşlarını yaktı. (DHA)