 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gülistan Doku'nun ailesi ve destekçileri, karanlıkta olduğunu belirterek onun akıbetini soruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gülistan Doku'nun ailesi ve destekçileri, karanlıkta olduğunu belirterek onun akıbetini soruyor

Diyarbakır'da yaşayan Gülistan Doku'nun ailesi, üniversite arkadaşları ve kadın platformlarının üyeleri, Gülistan'ın 4 yıldır haber alınamaması üzerine bir araya gelerek Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte Gülistan'ın akıbetini soran sloganlar atıldı ve basın açıklaması yapıldı. Abla Aygül Doku, kardeşinin karanlıkta olduğunu belirterek onun bulunması için söz verdi. Kalabalık, Gülistan için el feneri ve cep telefonlarının flaşlarını yaktı.

Gülistan Doku\'nun ailesi ve destekçileri, karanlıkta olduğunu belirterek onun akıbetini soruyor
05.01.2024 - 20:26,
Abone Ol

Kendisinden 4 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan annesi Bedriye, babası Halit, ablası Aygül Doku, üniversite arkadaşları, DEM Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve kentteki kadın platformlarının üyeleri, ellerinde Gülistan Doku'nun fotoğrafları ve pankartlarla Yer Altı Çarşısı üzerinde bir araya gelerek, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık 'Gülistan Doku Nerede' ve 'Hepimiz birer Gülistan'ız' sloganı atıldı. Kadın platformu burada basın açıklaması yaparak Gülistan'ın akıbetini sorarken, abla Aygül Doku da kardeşinin karanlıkta olduğunu belirterek, 'Gülistan buralarda, ablası onu hissediyor. Ablam beni bu karanlıkta bırakmayacak, katillere hesap soracak ve susmayacak diyorsun biliyorum. Ben seninle o kadar gurur duyuyorum. Sen bana, insan kardeşini sevince ölmeyeceğini öğrettin. Ben kendimde ağlama hakkını bulmuyorum. Ne zaman ağlamak istesem aklıma sen geliyorsun. 'Gülistan benim üzülmemi istemezdi' diyorum. 4 yıl geçti kardeşim karanlıkta, ben onu bu karanlıktan çıkaracağım, kendime söz verdim? dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, karanlıkta olduğunu belirttikleri Gülistan için el feneri ve cep telefonlarının flaşlarını yaktı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gülistan Doku, Milletvekili, Diyarbakır, Tunceli, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'nun ailesi ve destekçileri, karanlıkta olduğunu belirterek onun akıbetini soruyor - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:36:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku'nun ailesi ve destekçileri, karanlıkta olduğunu belirterek onun akıbetini soruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement