Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturmasına yönelik 4.? ?dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gülistan Doku, 3. Sayfa, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
Davutoğlu’nun veda kararına 6’lı masa liderlerinden yorum gelmedi Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi
Ankara’da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti Ankara'da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti
Dursun Özbek, Icardi’ye yaptığı teklifi açıkladı Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı

18:51
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:48
Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Aziz Yıldırım’a bağlı ’’Evet’’ derse bir devir kapanıyor
Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 19:24:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.