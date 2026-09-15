Gülistan Doku soruşturmasında aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 4 şüpheli tutuklandı

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında 12 Eylül'deki 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 12 Eylül'de 'Gülistan Doku soruşturması' kapsamında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltındaki 11 kişiden 5'i 'soruşturma sürecine müdahale ve delilleri karartmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltındaki 6 şüpheliyle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Bu arada 'Gülistan Doku soruşturması' kapsamında tutuklananların sayısı 36'ya çıktı.

Kaynak: DHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku, Güvenlik, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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