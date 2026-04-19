Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Tunceli Valisi Sonel'in İşlemleri Sürüyor - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Tunceli Valisi Sonel'in İşlemleri Sürüyor

19.04.2026 09:16  Güncelleme: 09:20
Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Tunceli'nin eski Valisi Tuncay Sonel ve Devlet Hastanesi eski Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifadeleri alınıyor. İlk dalgada 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifade işlemleri devam ediyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", Erdoğan Elaldı "kasten öldürme", Ferhat Güven "yağma", Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme", Gökhan Ertok ise "kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi" ve "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Vali Sonel'in işlemleri devam ediyor

Soruşturmanın ikinci dalgasında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum İl Emniyet Müdürülüğü'ndeki; Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Doku Ailesi'nin avukatı Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyasında tutanaklarda adı olan, aramalara katılan veya talimatı olan tüm görevlilerin, Başsavcımız Ebru Hanım dönemi hariç, tamamı Tuncay Sonel soruşturmasına tanık sıfatıyla dahil edilmesi tarafımızca istenecektir. Bu talep ile failin fiilinin belirlenmesine katkı sağlanmasını amaçlanacak olup sonuca göre bu kişilerin hukuki durumaları tarafımızca değerlendirilecektir" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel'in işlemleri Erzurum'da sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Tunceli Valisi Sonel'in İşlemleri Sürüyor - Son Dakika

Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
Bulgaristan seçimi için Avcılar’da sandık başına gittiler
Bulgaristan seçimi için Avcılar’da sandık başına gittiler
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Tunceli Valisi Sonel'in İşlemleri Sürüyor - Son Dakika
