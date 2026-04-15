Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 13'e Ulaştı - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 13'e Ulaştı

Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 13\'e Ulaştı
15.04.2026 14:45
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınıp Tunceli'ye getirilen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tunceli Barosundan şüphelilere avukat görevlendirilmesi hakkında açıklama

Tunceli Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin sürecin büyük bir hassasiyet ve ortak vicdani sorumluluk çerçevesinde yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için müdafi görevlendirilmesi hukuki bir zorunluluktur. Bu kapsamda, savcılık makamı tarafından baromuzdan avukat görevlendirilmesi talep edilmiş, konu Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden ve titizlikle değerlendirilmiştir. Tunceli Barosu olarak önceliğimiz, adaletin tesis edilmesi ve hakikatin ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda, Gülistan Doku'nun ailesinin yanında olduğumuzu ve sürece müdahil olarak hukuki destek sunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Öte yandan, soruşturmanın ilerleyebilmesi adına CMK kapsamında yapılacak görevlendirmelerde görev almak isteyen meslektaşlarımızın, kendilerini aktif hale getirmeleri mümkündür."

Doku ailesinin avukatından ve abla Aygül Doku'dan açıklama

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gülistan Doku dosyasının dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından örtbas edildiğini iddia etti.

Tuncay Sonel'in siber çetelerle işbirliği yaparak Gülistan Doku'ya ait telefonun SIM kartındaki delilleri sildirdiğini ileri süren Çimen, şu iddialarda bulundu:

"Tuncay Sonel kendisine teslim edilen bu SIM kartı Ankara'da bulunan ve şu anda gözaltına olan polis memuruna teslim ediyor ve bu polis memuru da 18 Ocak 2020'de Gülistan'a ait ve Tuncay Sonel'in yakınlarına ilişkin delillerin bulunduğu görüşmeleri siliyor. Olay bununla da kalmıyor, Tuncay Sonel'in şu an bu eylemi yapan kişiyle HTS kayıtları var, dosyanın içerisine alındı, bu kişiye para veriliyor. Paranın da Tuncay Sonel'in yine şu an gözaltında olan koruma amiri tarafından gönderildiği banka kayıtlarıyla sabitleniyor. Şimdi geldiğimiz bu aşamada Tuncay Sonel'in İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak halen görevini sürdürüyor oluşu dosyamız açısından zaten örtbasçı biri olduğu çok net bir şekilde maddi delillerle ispatlandı. Halen de dosyamızı örtbasa ilişkin eylemlerinin olduğunu biliyoruz."

Tuncay Sonel'in görevden alınmasını talep ettiklerini belirten Çimen, "Zaten Adalet Bakanlığı burada soruşturmayı genişletti, faillerin tamamını gözaltına aldı. Artık İçişleri de bu tasarrufta bulunursa rahat bir şekilde soruşturma izni olmaksızın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da bu fail hakkında gerekeni yapacaktır. Biz bir an önce bunun gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Çimen, şüphelilerin gözaltı süreçlerinin uzatıldığını belirterek, "İçeride olanların durumu net zaten, onlarla ilgili bizim bir kaygımız yok. Yedi yıldır süren bir mücadele var. Gerçekten de Doku ailesi hiçbir zaman kızlarından vazgeçmedi, mücadele etti." diye konuştu.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da şu anda dosyanın çok kritik bir aşamada olduğunu dile getirerek, "Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok büyük bir adım attı, gerçekten tarihi bir adım attı. Bunun için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 13'e Ulaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 13'e Ulaştı - Son Dakika
Advertisement
