Gülistan Doku Soruşturmasında Operasyon - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Operasyon

Gülistan Doku Soruşturmasında Operasyon
23.07.2026 10:42
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Vali Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için JAK ve JASAT ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmaları sürerken, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli, gözaltına alındı.

ANKARA'DA OPERASYON

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde yapılan incelemeler sonunda Ankara'da operasyon yapıldı. Açılan telefonda eski Vali Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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