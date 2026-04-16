Eski Tunceli Valisi Sonel'in, Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Ferhat Güven İçin Yazdığı Resmi Yazı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Eski Tunceli Valisi Sonel'in, Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Ferhat Güven İçin Yazdığı Resmi Yazı Ortaya Çıktı

16.04.2026 14:27  Güncelleme: 15:33
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Ferhat Güven ile ilgili Tuncay Sonel'in yazdığı resmi yazı, Güven'in güvenlik birimlerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Mahkemenin Güven'i 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırdığı belirtildi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Ferhat Güven ile ilgili, Tunceli Valiliği'nin ardından atandığı Ordu Valiliği döneminde Tuncay Sonel tarafından yazılan resmi yazı ortaya çıktı. Yazıda, "Ferhat Güven, Tuncelimizde Terör örgütü PKK/KCK hakkında bilgi, belge ve doküman noktasında güvenlik birimlerine yardımcı olmuştur. Güven, Tunceli Belediyesi'nde kayyum döneminde güvenlik birimlerinin referansıyla işe alınmıştır. Bizim dönemimizde de vatanını ve milletini seven bir birey olarak devletimize hizmet etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gülistan Doku'nun Ocak 2020'de kaybolduğu dönemde Tunceli Valiliği yapan, ardından da Ordu Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosyanın şüphelilerinden Ferhat Güven ile ilgili yazısı ortaya çıktı.

Buna göre, dönemin Ordu Valisi Sonel, 20 Nisan 2023 tarihli yazıyı, Ferhat Güven'in Tunceli'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına gönderdi.

"Güvenlik birimlerine yardımcı oldu"

Vali Sonel imzasını taşıyan resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenizin ceza dosyasında yargılanmakta olan sanık Ferhat Güven, Tuncelimizde terör örgütü PKK/KCK hakkında bilgi, belge ve doküman noktasında güvenlik birimlerine yardımcı (Tunceli Emniyet Müdürlüğü - Güvenlik Şube Müdürlüğü) olmuştur. Ferhat Güven, güvenlik birimlerine yardımcı olduğu için Tunceli Belediyesinde (kayyum döneminde) güvenlik birimlerinin referansıyla işe alınmıştır. Bizim dönemimizde de (30 Haziran 2017 - 16 Haziran 2020) vatanını ve milletini seven bir birey olarak devletimize hizmet etmiştir."

Mahkemenin yargılama sonucunda Güven'i "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı ve dosyanın istinaf incelemesine gönderildiği kaydedildi.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında Ferhat Güven'in yanı sıra Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eski Tunceli Valisi Sonel'in, Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Ferhat Güven İçin Yazdığı Resmi Yazı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
SON DAKİKA: Eski Tunceli Valisi Sonel'in, Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Ferhat Güven İçin Yazdığı Resmi Yazı Ortaya Çıktı - Son Dakika
