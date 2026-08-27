Gülizar B. Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Gülizar B. Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

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Diyarbakır'da Gülizar B.'nin cinayeti ile ilgili sanıkların yargı süreci sürüyor, duruşma ertelendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te kırsaldaki bir mağarada kayaların arasında cesedi yakılmış halde bulunan Gülizar B'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ile kadının eşi tutuksuz sanık H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve tutuksuz sanık H.B. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlenen maktulün annesi S.K, kızını kimin öldürdüğünü bilmediğini belirterek, "Kızım teyzesine gitmeden önce evime geldi. Minibüsle Diyarbakır'a gittiğini biliyorum. Kızımın kayıp olduğunu düşünüyordum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Biroğlu'nun avukatı müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini, sanık H.B'nin avukatı da müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık koca, eşinin mezarını ziyaret etmişti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olma ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Sanık Biroğlu'nun, olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.

Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar B. Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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